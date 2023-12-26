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Три травмированных футболиста «Реала» готовятся к возвращению на поле. Они могут сыграть 3 января против «Мальорки»

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Арда Гюлер до сих пор не сыграл ни одной игры за мадридский «Реал», но похоже, что скоро у него появится возможность это исправить.

Турецкий плеймейкер вернется на поле уже в матче против «Мальорки», который состоится 3 января, сообщает Gol de Oro.

18-летний футболист присоединился к «королевскому клубу» минувшим летом, но получил травму колена во турне по США. Осенью он готовился к возвращению, но перенес рецидив.

Ожидается, что Эдуардо Камавинга и Дани Карвахаль также вернутся на поле в матче с «Мальоркой». Это будет первая игра «Реала» после рождественской паузы.

1 комментарий
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не хочу нагадить, у Анчелотти в начале сезона всегда проблемы с соперниами
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