Говорит Мадрид
Блог

«Нет клуба, который заработал на поле больше». Болельщики «Мадрида» отреагировали на кампанию УЕФА против Суперлиги

Клубы Клубы
УЕФА УЕФА
Суперлига Европы Суперлига Европы
Реал Мадрид Реал Мадрид
болельщики болельщики
Ла Лига Ла Лига
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

В четверг Европейский суд вынес важное решение по поводу Суперлиги. Согласно ему, УЕФА больше не обладает монополией на организацию европейских футбольных соревнований высшего уровня.

Несколько футбольных клубов выступили с официальными заявлениями, отвергая проект и присоединяясь к кампании УЕФА против Суперлиги с лозунгом Earn it on the pitch − «Зарабатывай на поле».

Вот как отреагировали на эту новость болельщики «Мадрида»:

💭 Earn it on the pitch звучит заманчиво, пока вы не поймете, что слоган направлен против самого победоносного, успешного и большого клуба в мире. В мире нет клуба, который бы «заработал» на поле больше, чем «Реал Мадрид».

💭 «Заработайте это на поле», вот только полуфиналисту Лиги чемпионов-2021/22 «Вильярреалу» пришлось продать лучших игроков, чтобы выжить, в то время как «Саутгемптон», находящийся на дне, получил больше денег, чем победители Лиги чемпионов. Заработайте на поле!

💭 Зарабатывай на поле, как средние государства, такие как Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, которые уже сейчас захватывают европейские футбольные клубы? Нет, вообще без помощи денег. Их даже нет на европейском континенте! Вот только когда крупнейшие клубы Европы хотят что-то сделать, то ФИФА и УЕФА тут же начинают войну против них.

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сейчас тут напишут,что Суперлига зло,УЕФА спасают футбол) а то что Реал должен 70% доходов от лч отдавать УЕФА это норм )) Англия понятно,боятся,что с Суперлигой их надутый мыльный пузырь лопнет.АПЛ - топ все тренеры - иностранцы,почти все футбольные звезды- иностранцы,владельцы тоже то шейхи,то американцы)
+12
0
+12
Ответ Rister81
Сейчас тут напишут,что Суперлига зло,УЕФА спасают футбол) а то что Реал должен 70% доходов от лч отдавать УЕФА это норм )) Англия понятно,боятся,что с Суперлигой их надутый мыльный пузырь лопнет.АПЛ - топ все тренеры - иностранцы,почти все футбольные звезды- иностранцы,владельцы тоже то шейхи,то американцы)
УЕФА и есть зло, окончательно превратившее футболтв коммерческий проект, причем проект кого? Правильно, проект шейхов и арабских денег, для которых не существует ни законов, ни финансового фэйр-плей.
+3
0
+3
Ахах, УЕФА бы не позорились с подобными лозунгами, нет в мире футбольного клуба, заработавшего и добившегося на поле больше чем Реал, и ведь великая Барселона далеко от Реала не отстала. А теперь скажите на какую аудиторию рассчитана подобная акция? Для идиотов? К сожалению шейхи купили в футболе всё, и УЕФА в том числе, жаль что за деньги не купить историю)💪
+1
0
+1
посмотрим время покажет "Hala Madrid"
+1
0
+1
Не прошло и 24 часов с вердикта суда , как эти организовали целую компанию !
Чефир вроде утверждает что Суперлига турнир двух команд , а реакция как будто под УЕФА земля горит !
0
0
0
Ответ Артём Сергеев
привыкли к галактикос,но вечный галактикос слишком дорого, даже для дона Пепеса
Посмотрю,как ты запоешь,когда условный Ньюкасл или Вилла без проблем будут игроков Баварии уводить )
0
0
0
Ответ Joni Arm
Не прошло и 24 часов с вердикта суда , как эти организовали целую компанию ! Чефир вроде утверждает что Суперлига турнир двух команд , а реакция как будто под УЕФА земля горит !
да просто все знали что Перес выиграет суд и готовились атаковать заранее.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий