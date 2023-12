«Нет клуба, который заработал на поле больше». Болельщики «Мадрида» отреагировали на кампанию УЕФА против Суперлиги

В четверг Европейский суд вынес важное решение по поводу Суперлиги. Согласно ему, УЕФА больше не обладает монополией на организацию европейских футбольных соревнований высшего уровня.

Несколько футбольных клубов выступили с официальными заявлениями, отвергая проект и присоединяясь к кампании УЕФА против Суперлиги с лозунгом Earn it on the pitch − «Зарабатывай на поле».

Вот как отреагировали на эту новость болельщики «Мадрида»:

💭 Earn it on the pitch звучит заманчиво, пока вы не поймете, что слоган направлен против самого победоносного, успешного и большого клуба в мире. В мире нет клуба, который бы «заработал» на поле больше, чем «Реал Мадрид».

💭 «Заработайте это на поле», вот только полуфиналисту Лиги чемпионов-2021/22 «Вильярреалу» пришлось продать лучших игроков, чтобы выжить, в то время как «Саутгемптон», находящийся на дне, получил больше денег, чем победители Лиги чемпионов. Заработайте на поле!

💭 Зарабатывай на поле, как средние государства, такие как Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, которые уже сейчас захватывают европейские футбольные клубы? Нет, вообще без помощи денег. Их даже нет на европейском континенте! Вот только когда крупнейшие клубы Европы хотят что-то сделать, то ФИФА и УЕФА тут же начинают войну против них.