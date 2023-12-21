8 игроков травмированы: смотрим возможные составы «Мадрида» и «Алавеса»

Мадридский «Реал» сегодня в гостях у «Алавеса» проведет последний матч в уходящем году, подопечные Карло Анчелотти надеются продолжить давить на лидера Ла Лиги «Жирону», от которого они отстают всего на 2 очка.

Звезда «Алавеса» Абдель Абкар возвращается после дисквалификации и должен занять место в центре обороны. Саму Омородион должен выйти в стартовом составе, он надеется снова забить после того, как отличился в матче с «Барселоной» всего несколько недель назад.

У «Мадрида» есть некоторые проблемы с составом, особенно в обороне - Ферлан Менди травмирован, а Давид Алаба только что перенес операцию на колене, Эдер Милитао также продолжает восстановление. Во время пресс-конференции Карло Анчелотти подтвердил, что место в воротах займет Кепа Аррисабалага.

Давайте предположим, как могут выглядеть стартовые составы команд в сегодняшнем матче: