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😳 «Пять раз выиграю ЛЧ и 10 раз - Ла Лигу». Эндрик поделился планами на карьеру в «Реале»

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17-летний новичок мадридского «Реала» Эндрик рассказал, какие у него планы на карьеру в «королевском клубе» и прогулялся по базе команды.

«В детстве я мечтал играть за «Мадрид». Сейчас мне 17 лет, и у меня четыре титула с «Палмейрасом». Это то, чем я действительно горжусь.

В «Реале» я хотел бы выиграть пять титулов Лиги чемпионов и 10 раз Ла Лигу. Это то, чего я хочу!» - заявил бразилец.

Звучит амбициозно, даже слишком. Верим, что получится?

Напоминаем, что «сливочные» подписали Эндрика до 2027 года, с возможностью продления еще на три сезона. Он должен присоединиться к мадридскому клубу следующим летом, когда ему исполнится 18 лет.

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