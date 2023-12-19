Перес провел для Эндрика экскурсию по базе «Мадрида». Бразилец подготовил для президента подарок

У Эндрика выдались насыщенные выходные в столице Испании. Бразилец познакомился с будущими одноклубниками, увиделся с Анчелотти и посетил встречу «Мадрида» с «Вильярреалом».

Под конец вояжа юношу ждала встреча с Флорентино Пересом. Президент провел Эндрику экскурсию по базе клуба.

Коллекция трофеев – особая гордость Флорентино.

В подарок от нападающего Перес получил подписанную футболку Эндрика. Кстати, под 21-м номером за сборную Бразилии раньше выступал другой игрок «Реала» – Родриго.

Эндрик присоединится к «Мадриду» летом 2024-го – после того, как ему исполнится 18 лет.