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Перес провел для Эндрика экскурсию по базе «Мадрида». Бразилец подготовил для президента подарок

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У Эндрика выдались насыщенные выходные в столице Испании. Бразилец познакомился с будущими одноклубниками, увиделся с Анчелотти и посетил встречу «Мадрида» с «Вильярреалом».

Под конец вояжа юношу ждала встреча с Флорентино Пересом. Президент провел Эндрику экскурсию по базе клуба.

Коллекция трофеев – особая гордость Флорентино.

В подарок от нападающего Перес получил подписанную футболку Эндрика. Кстати, под 21-м номером за сборную Бразилии раньше выступал другой игрок «Реала» – Родриго.

Эндрик присоединится к «Мадриду» летом 2024-го – после того, как ему исполнится 18 лет.

2 комментария
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Надеюсь, что самый лучший подарок Эндрик сделает Флорентино и болельщикам Мадрида. Когда придет в команду, завоюет место в стартовом составе и начнет давать результаты и тем самым окупит стоимость своего трансфера.
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