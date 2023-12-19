«Она не внушает доверия». Болельщиков удивила реакция девушки Эндрика на трибунах «Бернабеу»

Эндрик повел себя как истинный болельщик мадридского «Реала» после того, как Джуд Беллингем забил гол в ворота «Вильярреала» в прошедшем матче.

Бразилец отпраздновал гол и попытался воссоздать жест Джуда со своим младшим братом.

А как же его девушка? Да, она улыбается и аплодирует, но это выглядит не совсем искренне.

Что у нее с лицом?

Такое чувство, что она просто не может понять, как можно быть настолько одержимым футболом.

Болельщики не могли не обратить внимание в социальных сетях:

💭 «Она не внушает доверия».

💭 «Она там ради денег – это видно по ее поведению».

💭«Она просто пытается удержать хлебное место…вечно бразильцев привлекают такие дамочки».

Напомним, что девушке Эндрика 20 лет, а парню всего 17. Эндрик станет игроком «Мадрида» в июле. Привезет ли он с собой в Испанию свою спутницу?