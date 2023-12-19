Говорит Мадрид
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«Она не внушает доверия». Болельщиков удивила реакция девушки Эндрика на трибунах «Бернабеу»

Эндрик
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Эндрик повел себя как истинный болельщик мадридского «Реала» после того, как Джуд Беллингем забил гол в ворота «Вильярреала» в прошедшем матче.

Бразилец отпраздновал гол и попытался воссоздать жест Джуда со своим младшим братом.

А как же его девушка? Да, она улыбается и аплодирует, но это выглядит не совсем искренне.

 

Что у нее с лицом?

Такое чувство, что она просто не может понять, как можно быть настолько одержимым футболом.

Болельщики не могли не обратить внимание в социальных сетях:

💭 «Она не внушает доверия».

💭 «Она там ради денег – это видно по ее поведению».

💭«Она просто пытается удержать хлебное место…вечно бразильцев привлекают такие дамочки».

Напомним, что девушке Эндрика 20 лет, а парню всего 17. Эндрик станет игроком «Мадрида» в июле. Привезет ли он с собой в Испанию свою спутницу?

3 комментария
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Это называется очень просто - "бревно", ну когда типа красивая, но как мумия, улыбка натянутая, и глаза бегают при неподвижном лице
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Накидала от себя мнение трех «болельщиков» и сделала из этого новость🤦🏻
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Да ладно вам, девчонке не интересен футбол, вы бы видели реакцию моей жены, когда включаю очередной матч )
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