«Она не внушает доверия». Болельщиков удивила реакция девушки Эндрика на трибунах «Бернабеу»
Эндрик повел себя как истинный болельщик мадридского «Реала» после того, как Джуд Беллингем забил гол в ворота «Вильярреала» в прошедшем матче.
Бразилец отпраздновал гол и попытался воссоздать жест Джуда со своим младшим братом.
А как же его девушка? Да, она улыбается и аплодирует, но это выглядит не совсем искренне.
Что у нее с лицом?
Такое чувство, что она просто не может понять, как можно быть настолько одержимым футболом.
Болельщики не могли не обратить внимание в социальных сетях:
💭 «Она не внушает доверия».
💭 «Она там ради денег – это видно по ее поведению».
💭«Она просто пытается удержать хлебное место…вечно бразильцев привлекают такие дамочки».
Напомним, что девушке Эндрика 20 лет, а парню всего 17. Эндрик станет игроком «Мадрида» в июле. Привезет ли он с собой в Испанию свою спутницу?