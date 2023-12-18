«Мадрид» и «ПСВ» были в разных группах ЛЧ, но не могли выпасть друг другу в плей-офф. Почему?

Виновата «Бавария».

Во время жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов внимательные болельщики заметили, на первый взгляд, странную вещь. Когда вытянули шарик с «ПСВ», то нидерландский клуб не мог попасть на «Реал Мадрид», хотя они играли в разных группах.

Кроме этого выполнялось и другие условия: первая команда одной группы попадала на вторую из другой, клубы представляют разные нации/чемпионаты.

На самом деле объяснение довольно просто и связано оно с клубом, который на тот момент также не получил соперника − «Баварией».

Если бы «Мадриду» выпал «ПСВ», то у мюнхенцев осталось бы всего два варианта − «РБ Лейпциг» или «Копенгаген». «РБ Лейпциг» и «Бавария» представляют Бундеслигу, потому не могли сыграть против друг друга. А с «Копенгагеном» немцы были в одной группе. «Сити» тоже не получил соперника, а им уже не мог выпасть «Лейпциг», так как они были в группе G.

Могла получиться ситуация, что «ПСВ» попал на «Мадрид», а по правилам УЕФА «Сити» и «Бавария» тогда бы остались без соперников.

По итогу «королевский клуб» сыграет против «Лейпцига», «Баварии» достался «Лацио», а «Сити» − «Копенгаген». Игры пройдут в феврале-марте 2024 года.