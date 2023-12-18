Говорит Мадрид
Блог

«Мадрид» и «ПСВ» были в разных группах ЛЧ, но не могли выпасть друг другу в плей-офф. Почему?

Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Ла Лига Ла Лига
бундеслига Германия бундеслига Германия
ПСВ ПСВ
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Бавария Бавария
Манчестер Сити Манчестер Сити
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Виновата «Бавария».

Во время жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов внимательные болельщики заметили, на первый взгляд, странную вещь. Когда вытянули шарик с «ПСВ», то нидерландский клуб не мог попасть на «Реал Мадрид», хотя они играли в разных группах.

Кроме этого выполнялось и другие условия: первая команда одной группы попадала на вторую из другой, клубы представляют разные нации/чемпионаты.

На самом деле объяснение довольно просто и связано оно с клубом, который на тот момент также не получил соперника − «Баварией».

Если бы «Мадриду» выпал «ПСВ», то у мюнхенцев осталось бы всего два варианта − «РБ Лейпциг» или «Копенгаген». «РБ Лейпциг» и «Бавария» представляют Бундеслигу, потому не могли сыграть против друг друга. А с «Копенгагеном» немцы были в одной группе. «Сити» тоже не получил соперника, а им уже не мог выпасть «Лейпциг», так как они были в группе G.

Могла получиться ситуация, что «ПСВ» попал на «Мадрид», а по правилам УЕФА «Сити» и «Бавария» тогда бы остались без соперников.

По итогу «королевский клуб» сыграет против «Лейпцига», «Баварии» достался «Лацио», а «Сити» − «Копенгаген». Игры пройдут в феврале-марте 2024 года.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Выиграют все, кто справа
+1
0
+1
Против друг друга? Разве так можно выразиться?
+1
0
+1
Всё намного проще. Помимо Реала остались Сити, Бавария и Боруссия - ни один из этих клубов не может сыграть с Лейпцигом. В этот момент пара Реал-Лейпциг уже была предопределена.
0
0
0
Ответ Эд
Выиграют все, кто справа
Барса и Сосьедад , сто % ?
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий