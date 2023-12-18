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Долгожданная встреча состоялась - Эндрик приехал в Мадрид и встретился с Флорентино Пересом (ВИДЕО)

Эндрик
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Президент по-отечески приобнял бразильца.

Мадридский клуб объявил о трансфере нападающего «Палмейрас» в декабре 2022 года за 35+25 млн евро. Он присоединится к «сливочным» летом 2024-го – после того, как ему исполнится 18 лет.

В отличие от ситуации с Винисиусом Жуниором и Родриго, которые проходили адаптационный период в «Кастилье», Эндрика не планируют переводить в резервную команду.

«Реал» намерен сразу интегрировать бразильца в основной состав, но ожидает, что в течение первого сезона игрок будет выходить на поле со скамейки запасных.

Также, по информации UOL, мадридцы не оставят Эндрика в чемпионате Бразилии на правах аренды и не планируют отдавать его в аренду какой-либо европейской команде.

Нападающий «Палмейрас» в четверг вылетел из США в Мадрид. Футболист встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом и побывал на матче команды.

2 комментария
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ещё не сыграл ниодного матча, а Реал из него уже вырастил звезду. надеюсь результаты на поле будут такими же звёздными.
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Ответ Артём Поддубный
ещё не сыграл ниодного матча, а Реал из него уже вырастил звезду. надеюсь результаты на поле будут такими же звёздными.
Это Палмейрас вырастил
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