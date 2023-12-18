Эндрик вместе с девушкой посетил матч с «Вилльяреалом»: гол Беллингема бразилец отметил его же фирменным празднованием🔥

Уже во всю вливается в коллектив.

Нападающий «Палмейрас» в пятницу прилетел из США в Мадрид. Футболист встретился с командой, президентом «Реала» Флорентино Пересом, а также посетил игру своей будущей команды с «Вильярреалом» - на матче нападающий был со своей девушкой.

Как видно на видео, гол Джуда Беллингема Эндрик отметил его же фирменным празднованием. «Реал» победил в матче 4:1.