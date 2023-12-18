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Эндрик вместе с девушкой посетил матч с «Вилльяреалом»: гол Беллингема бразилец отметил его же фирменным празднованием🔥

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Уже во всю вливается в коллектив.

Нападающий «Палмейрас» в пятницу прилетел из США в Мадрид. Футболист встретился с командой, президентом «Реала» Флорентино Пересом, а также посетил игру своей будущей команды с «Вильярреалом» - на матче нападающий был со своей девушкой.

Как видно на видео, гол Джуда Беллингема Эндрик отметил его же фирменным празднованием. «Реал» победил в матче 4:1.

5 комментариев
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Ну, Эндрику в этом матче было на что посмотреть. И на отличную игру как уходящего, так и молодого поколения Мадрида, и на почти достроенный Бернабеу, и на судейство Ла Лиги. Джуда откровенно бьют - арбитр игнорирует. Джуд возмущён - держи, приятель, жёлтую карточку)
Пусть, что называется, юный бразилец привыкает заранее)
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Что то его девушка не похожа что счастлива
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Не рановато ему для девушки? Даже Джуд с мамой на матчи ходит еще
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На хороший матч попал бразилец, Реал уничтожил субмарину и играл великолепно. Жаль что Давид Алаба получил такую серьёзную травму, но это футбол. А вот к конскому судейству Испании Эндрику ещё предстоит привыкнуть.
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Ответ xDe xDe
Ну, Эндрику в этом матче было на что посмотреть. И на отличную игру как уходящего, так и молодого поколения Мадрида, и на почти достроенный Бернабеу, и на судейство Ла Лиги. Джуда откровенно бьют - арбитр игнорирует. Джуд возмущён - держи, приятель, жёлтую карточку) Пусть, что называется, юный бразилец привыкает заранее)
Это ведь не первый матч уже, где судья откровенно негативно настроен к Реалу, как будто по заказу работают, откровенно заслуживать боятся, но мелко гадят.
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