🤕 День, когда «Барселона» остановилась. Похоже, что главная причина неудач каталонцев - матч с «Реалом»

«Барселона» переживает не самый простой период сезона, имея серию из трех матчей подряд без побед.

Любопытно, что до матча с «Реалом» в Ла Лиге команда Хави шла без поражений.

До класико «Барса» показывала уверенный футбол, забив 30 мячей в 13 матчах. Каталонцы сохранили ворота сухими в большей части игр.

После поражения «Реалу» сине-гранатовые одержали только четыре победы, дважды сыграли вничью и проиграли четыре раза. «Барса» забила в 10 матчах только 13 голов, пропустив при этом 14 раз.

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