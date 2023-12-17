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🤕 День, когда «Барселона» остановилась. Похоже, что главная причина неудач каталонцев - матч с «Реалом»

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«Барселона» переживает не самый простой период сезона, имея серию из трех матчей подряд без побед.

Любопытно, что до матча с «Реалом» в Ла Лиге команда Хави шла без поражений.

До класико «Барса» показывала уверенный футбол, забив 30 мячей в 13 матчах. Каталонцы сохранили ворота сухими в большей части игр.

После поражения «Реалу» сине-гранатовые одержали только четыре победы, дважды сыграли вничью и проиграли четыре раза. «Барса» забила в 10 матчах только 13 голов, пропустив при этом 14 раз.

Эффект Джуда Беллингема?

2 комментария
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болтануло макгрегора…
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Могу с уверенностью сказать, что автор написал этот пост, только ради гонорара…. пост вышел, денюжки пришли.. почему и не писать чушь, если платят….Наверное все видели обьявление, спортс ищет писателей, и что интересно, условия конкурсного отбора опираются не на знание футбольной аналитики или вообще футбольной тематики, а на умение переводить с английского…. и сейчас полно этих хренов-переводчиков, но надеюсь найдут таких, которые про футбол будут писать а не распространять всякую ерунду… или появятся ещё другие знатоки сплетен….
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