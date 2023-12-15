Журналисты закидали Анчелотти вопросами о продлении контракта с «Мадридом». Тренер не дал конкретного ответа

Контракт Анчелотти и «Мадрида» истекает летом 2024 года. Пока тренер не продлил соглашение с «королевским клубом».

Уже продолжительное время медиа отправляют итальянца на работу в сборную Бразилии, но сам тренер называет эту информацию пустыми слухами.

Тот факт, что Карло до сих пор не продлил соглашение с «Реалом», беспокоит фанатов и журналистов.

На пресс-конференции перед игрой «Мадрида» и «Вильярреала» корреспонденты закидали итальянца однотипными вопросами о продлении контракта. Сперва Анчелотти сохранял серьезность:

«Это простой вопрос. Я пробуду здесь [в «Реале»] до 30 июля 2024 года. В это время мы с клубом можем работать над продлением контракта».

Вскоре тренера вновь спросили о новом соглашении:

«Продление контракта? Ну... снова этот вопрос, да? Мы никуда не спешим. Если клуб счастлив, то и я счастлив».

Третий вопрос и очередной пространный ответ Карло:

«Продление контракта в качестве рождественского подарка? У меня уже есть подарок – я тренер мадридского «Реала». Это самое главное. У нас есть время подумать о продлении».

По данным Marca, у Анчелотти отличные отношения с руководством «Мадрида», но пока клуб и тренер не обсуждали новое соглашение. Продление контракта с Карло будет зависеть от результатов команды в этом сезоне, пишет Marca.

Как думаете, итальянец останется в «Реале»?