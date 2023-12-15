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Эндрик в Мадриде! Форвард начинает знакомство со своим будущим домом

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Пора осваиваться.

Эндрик, который официально станет игроком «Реала» летом, впервые прилетел в Мадрид.

Журналисты подловили юного бразильца в аэропорту столицы, и, судя по фотографиям, Эндрику будет не так уж и просто привыкнуть к испанскому климату.

В Сан-Паулу, где базируется «Палмейрас», в декабре царят приятные +30, тогда как в Мадриде температура всего лишь около +15.

Сезон в Бразилии завершился, и 17-летний форвард решил воспользоваться возможностью, чтобы посетить свой будущий дом. Как сообщал Фабрицио Романо, в планы игрока входит посещение «Сантьяго Бернабеу» и базы клуба, встреча с Флорентино Пересом и поход на матч против «Вильярреала».

У Эндрика точно будет масса впечатлений от первого знакомства с Испанией.

6 комментариев
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Мда, перепугали бедного парня холодным Мадридом, утеплился что надо)
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лол
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Пранканите парня отправив в Россию 😂
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Наверное рад что не в Англию поехал
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а я в +15 в джинсовке летаю, и без шапки. а Эндрика напугали, что бедный пуховик нацепил) добро пожаловать домой, парнишка.
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Ответ Greg Jackson
Пранканите парня отправив в Россию 😂
В Россию он в бункере поедит.
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