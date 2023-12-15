Эндрик в Мадриде! Форвард начинает знакомство со своим будущим домом

Пора осваиваться.

Эндрик, который официально станет игроком «Реала» летом, впервые прилетел в Мадрид.

Журналисты подловили юного бразильца в аэропорту столицы, и, судя по фотографиям, Эндрику будет не так уж и просто привыкнуть к испанскому климату.

В Сан-Паулу, где базируется «Палмейрас», в декабре царят приятные +30, тогда как в Мадриде температура всего лишь около +15.

Сезон в Бразилии завершился, и 17-летний форвард решил воспользоваться возможностью, чтобы посетить свой будущий дом. Как сообщал Фабрицио Романо, в планы игрока входит посещение «Сантьяго Бернабеу» и базы клуба, встреча с Флорентино Пересом и поход на матч против «Вильярреала».

У Эндрика точно будет масса впечатлений от первого знакомства с Испанией.