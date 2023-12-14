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Эндрик полетит в Мадрид на этих выходных: рассказываем, почему

Эндрик
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Relevo сообщает, что Эндрик собирается провести эти выходные в Мадриде.

Он поедет в столицу Испании из США, где сейчас находится в отпуске. Бразилец встретится с Флорентино Пересом, осмотрит тренировочную базу «Реала», а затем посетит игру против «Вильярреала» на «Бернабеу» в воскресенье.

Эндрик в настоящее время играет за «Палмейрас» и перейдет в «Мадрид» в июле 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

17-летний футболист помог своей команде выиграть бразильскую Серию А, забив 11 голов в 31 матче. 

2 комментария
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11 голов в 17 лет это космос
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+2
Ответ Lifar Skladchikov
11 голов в 17 лет это космос
Причем половина их имела важнейший характер, особенно в камбэке с Ботофаго, да и в последнем матче чемпионата его по сути оказался золотым.
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