Эндрик полетит в Мадрид на этих выходных: рассказываем, почему

Relevo сообщает, что Эндрик собирается провести эти выходные в Мадриде.

Он поедет в столицу Испании из США, где сейчас находится в отпуске. Бразилец встретится с Флорентино Пересом, осмотрит тренировочную базу «Реала», а затем посетит игру против «Вильярреала» на «Бернабеу» в воскресенье.

Эндрик в настоящее время играет за «Палмейрас» и перейдет в «Мадрид» в июле 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

17-летний футболист помог своей команде выиграть бразильскую Серию А, забив 11 голов в 31 матче.