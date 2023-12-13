«Мадрид» победил во всех матчах группы ЛЧ. Сколько клуб заработал в главном еврокубке?

По данным Diario AS, «Реал Мадрид» занимает первое место среди всех команд Лиги чемпионов по количеству денег, заработанных на групповом этапе.

Каждая команда, участвующая в группе ЛЧ, получила 15,6 млн евро, плюс 9,8 млн всем, кто проходит в плей-офф. За победу начисляется 2,8 млн, так что за шесть побед в шести матчах «сливочные» заработали 16,8 млн.

Кроме того, клубы получают немалые деньги в зависимости от исторического коэффициента, где главным фактором становится выступление команды за последние десять лет. За это «Мадрид» получил 36,38 млн евро.

А так выглядит пятерка лучших команд по заработанным финансам после окончания группы ЛЧ:

1. «Реал Мадрид» − 79,9 млн евро.

2. «Бавария» − €76,6 млн

3. «Манчестер Сити» − €76,5 млн

4. «Барселона» − €71,5 млн

5. «Атлетико Мадрид» − €71,1 млн