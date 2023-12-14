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Смотрим, с кем «Реал Мадрид» может сыграть в 1/8 финала ЛЧ

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«Реал Мадрид» с блеском завершил групповой этап Лиги чемпионов, одержав шесть побед в шести матчах, и с первого места вышел из группы «С» в плей-офф.

В 1/8 финала Королевскому клубу предстоит сыграть с одной из следующих команд:

- «Пари Сен-Жермен»

- «Интер»

- «РБ Лейпциг»

- «Порту»

- «Лацио»

- «ПСВ»

- «Копенгаген»

Жеребьевка состоится в понедельник, 18 декабря. Плей-офф Лиги чемпионов будет сыгран в конце февраля и начале марта.

Какую команду вы бы хотели видеть соперником «Мадрида» в 1/8 финала ЛЧ? Пишите в комментариях.

7 комментариев
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ПСЖ нужно, чтобы черепашка снова в 1/8 отлетел
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Всегда выбираю от противного - с кем играли уже. Любой соперник подойдёт, но Париж и Интер уже приелись. С Лейпцигом в прошлом году играли. Лацио хочу в первую очередь, ну или датчан, или португальцев. С ними история матчей тоже совсем скудная.
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Ответ Иван Есев
ПСЖ нужно, чтобы черепашка снова в 1/8 отлетел
Да неее, Чеферин разведет команды. В 22 году специально свели ПСЖ и Мадрид, уефа хотел подшестерить шейхам и «триумфально» отдать парижанам кубок в Париже, где был финал. Однако, получилось как получилось))))!
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Копенгаген, Лацио, ПСВ. Помоему они впервые могут сыграть с Реалом на стадии плэй-офф ЛЧ. По крайней мере последние лет 20 не играли с ним. Тем более интересно.
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Ответ xDe xDe
Всегда выбираю от противного - с кем играли уже. Любой соперник подойдёт, но Париж и Интер уже приелись. С Лейпцигом в прошлом году играли. Лацио хочу в первую очередь, ну или датчан, или португальцев. С ними история матчей тоже совсем скудная.
Выносить ПСЖ и Мбаппе всегда актуально и интересно для Реала))
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Ответ Иван Есев
ПСЖ нужно, чтобы черепашка снова в 1/8 отлетел
Смотреть на очередные «позоры» Мбаппе на клубном уровне уже не интересно)) он итак по полной отлетает - Холланд с треблом + золотая бутса,Вини с ЛЧ и престижным чемпионатом,вот еще Джуд на горизонте появился.
Черепаха играя за сильнейшую команду Франции не в состоянии золотую бутсу выиграть,какая ему ЛЧ,отлетит без шансов в 1/8)
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Ответ GloryReal
Копенгаген, Лацио, ПСВ. Помоему они впервые могут сыграть с Реалом на стадии плэй-офф ЛЧ. По крайней мере последние лет 20 не играли с ним. Тем более интересно.
Копенгаген и ПСВ надо сразу убирать,обычно это клиенты Сити на такой стадии)) не удивлюсь,если Реалу ПСЖ выпадет
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