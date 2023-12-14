Смотрим, с кем «Реал Мадрид» может сыграть в 1/8 финала ЛЧ
«Реал Мадрид» с блеском завершил групповой этап Лиги чемпионов, одержав шесть побед в шести матчах, и с первого места вышел из группы «С» в плей-офф.
В 1/8 финала Королевскому клубу предстоит сыграть с одной из следующих команд:
- «Пари Сен-Жермен»
- «Интер»
- «РБ Лейпциг»
- «Порту»
- «Лацио»
- «ПСВ»
- «Копенгаген»
Жеребьевка состоится в понедельник, 18 декабря. Плей-офф Лиги чемпионов будет сыгран в конце февраля и начале марта.
Какую команду вы бы хотели видеть соперником «Мадрида» в 1/8 финала ЛЧ? Пишите в комментариях.
Черепаха играя за сильнейшую команду Франции не в состоянии золотую бутсу выиграть,какая ему ЛЧ,отлетит без шансов в 1/8)