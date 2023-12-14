Смотрим, с кем «Реал Мадрид» может сыграть в 1/8 финала ЛЧ

«Реал Мадрид» с блеском завершил групповой этап Лиги чемпионов, одержав шесть побед в шести матчах, и с первого места вышел из группы «С» в плей-офф.

В 1/8 финала Королевскому клубу предстоит сыграть с одной из следующих команд:

- «Пари Сен-Жермен»

- «Интер»

- «РБ Лейпциг»

- «Порту»

- «Лацио»

- «ПСВ»

- «Копенгаген»

Жеребьевка состоится в понедельник, 18 декабря. Плей-офф Лиги чемпионов будет сыгран в конце февраля и начале марта.

Какую команду вы бы хотели видеть соперником «Мадрида» в 1/8 финала ЛЧ? Пишите в комментариях.