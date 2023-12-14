На машине до Берлина, участие в подкасте и стопка в 2 часа ночи – и это в 87 лет🔥 Тони Кроос рассказал про своего деда

На этой неделе «Реал Мадрид» провел заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Унионом» в Берлине. Команда Карло Анчелотти одержала победу 3:2 на последних минутах, а на трибунах стадиона за нее переживал дедушка Тони Крооса.

После игры немецкий футболист посвятил деду пост в социальной сети.

«Вот настоящая легенда. Дедушке - 87 лет. В воскресенье его спросили, поедет ли он с нами в Берлин на матч Лиги Чемпионов. Его ответ: «Конечно».

В понедельник он садится в машину и отправляется в Берлин (Слава Богу он был не один). Вечером он записал с нами подкаст в отеле (кстати, подкаст доступен онлайн). Проживает в Ritz Carlton. По его словам, в комнате 8, которой, конечно же, не существует. Он говорит, что провел бы ночь где угодно, лишь бы оказаться на стадионе. Он едет на стадион, смотрит матч «Унион Берлин» и трезво анализирует игру со словами «все было

ясно» и «ты сделал свое дело»- это просто МОЙ дедушка! Он ждет меня в баре в 2 часа, чтобы выпить водки. Сегодня он довольный едет домой, потому что он не забудет последние 3 дня. Он е.... легенда!».