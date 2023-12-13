«Это ненормально.» У «Реала» есть болельщица, которая постоянно делает фото с игроками - выглядит пугающе

Хотя сами игроки не против.

«Реал» - один из самых популярных клубов в мире, внимание болельщиков игрокам не в новинку, но пользователи соцсетей обратили особое внимание на фанатку Мадрида, которая регулярно делает делает фото с игроками «Реала» и выкладывает их в соцсети.

После того, как на девушку обратили внимание другие болельщики, свой аккаунт lapaulaw10 в инстаграме она сделала закрытым.