Анчелотти назвал единственную команду, которая может отобрать ЛЧ у «Мадрида». Она защищает титул чемпиона

Нетрудно догадаться о ком речь.

В прошлом сезоне «Мадрид» выбил из Лиги чемпионов «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Команда испанца в итоге завоевала кубок.

Однако с приобретением игрока сборной Англии Джуда Беллингема, который забил 12 голов и отдал две результативные передачи в Ла Лиге, «королевский клуб» вновь стремится к европейской славе, рассчитывая завоевать 15-й титул.

Команда Анчелотти с 15 очками возглавляет группу C, и с нетерпением ждет предстоящего поединка с «Унионом».

В преддверии второй встречи между этими командами в сезоне, (первый матч − 1:0), Анчелотти назвал команду, которая, по его мнению, сможет побороться с «Реалом» за главный европейский трофей.

«Сити» − фаворит, потому что у них есть состав, с которым они уже выиграли ЛЧ в прошлом сезоне, и они практически не изменились. Однако в этом турнире, как всегда, в конце бывают сюрпризы. «Мадрид» − это команда, которая всегда будет бороться до конца. Мы никогда не считаем себя фаворитам, как и «Сити». Они выиграли турнир в прошлом году, могут это сделать и в этом».

Несмотря на доминирование прошлого сезона и слова Анчелотти, болельщики «горожан» могут не согласиться. Команда Гвардиолы в АПЛ свела три матча к ничьей («Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»), а на прошлой неделе проиграла «Астон Вилле». Игра против «Лутона» получилась очень сложной, хоть и победной − 2:1.

«Горожане» ведут борьбу во всех турнирах, но травмы Кевина Де Брюйне, Эрлинга Холанда и Жереми Доку не могут не сказаться на команде.