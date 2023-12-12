Несколько игроков «Бетиса» попросили у Беллингема футболку. Джуд не обменялся на поле, но потом сделал сюрприз

Не хотел делать на виду у местных фанатов.

В этом сезоне Джуд Беллингем − самое яркое, что есть в «Мадриде». В последней игре чемпионата против «Бетиса» хавбек забил гол, который вывел его команду вперед, но удержать счет не удалось − 1:1.

Во время матча некоторые болельщики местной команды показывали неприличные жесты в сторону Беллингема. После того, как отправил мяч в сетку, Джуд отправил воздушный поцелуй трибунам.

Игра лидера «сливочных» не оставила равнодушными не только болельщиков, но игроков-соперников. Во время матча несколько футболистов андалузской команды попросили об обмене футболками. Матч закончился, Беллингем попрощался с трибунами, но никому майку не отдал. Казалось, что он всех проигнорировал, так как не был доволен результатом.

Однако, по данным Marca, спустя 20 минут после окончания матча полузащитник отправился в раздевалку «Бетиса», чтобы принести коллегам три футболки, которые они просили. Беллингем вежливо постучался в дверь, а когда ему разрешили войти, то спросил, кто хотел обменять футболками: он не запомнил, кто это был. После Джуд пообщался пару минут с недавними соперниками.

Футбол в чистом виде, без оскорблений и ненависти. Джуд Беллингем определенно заслужил уважение очередным красивым поступком.