Видео с Эндриком и двумя брюнетками разрывает соцсети: здесь ничего непонятно, но очень интересно😳😳😳

Ролик снят на стриме с участием бразильца.

На прошлой неделе Эндрик превзошел Неймара по числу голов за сезон в чемпионате Бразилии до 18 лет.

Его клуб «Палмейрас» стал чемпионом Бразилии во 2-й раз подряд. Эндрик в заключительном туре, в игре с «Крузейро» (1:1), забил 11-й гол сезона в чемпионате Бразилии.

17-летний форвард превзошел Неймара (10) по числу голов за сезон в лиге, забитых в возрасте до 18 лет.

Похоже, молодой нападающий станет мировой звездой еще до переезда в Мадрид. Вот это видео со стрима Эндрика сейчас разрывает твиттер.

Есть версии, что здесь происходит?