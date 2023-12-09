Хорош не только в футболе. Перед трансфером в «Мадрид» Эндрик решил обзавестись полезным навыком

Красивый поступок.

Форварду «Палмейраса» Эндрику всего 17 лет, но в свои год он уже стал одним из самых громких имен в бразильском футболе и даже примером для подражания. Вместе с родным клубом игрок выиграл титул чемпиона Бразилии, что закрепило его в статусе самого интригующего футболиста Южной Америки.

Эндрика позвали на телевизионную программу Os Donos da Bola, во время которой он рассказал, что учит не только английский и испанский, который ему понадобится уже в недалеком будущем, но и язык жестов.

Форвард объяснил свой выбор просто: первые два языка ему нужны для повседневного общения и быстрой адаптации в новом обществе, а язык жестов даст возможность общаться со всеми.

«Эта идея была у меня всегда. Мне нравится общаться со всеми, кому я нравлюсь. Я знаю, что есть люди, которые не могут разговаривать со мной, так что я хочу хотя бы попытаться это сделать [выучить их язык].

Я знаю, что знание языка жестов могло бы мне помочь, но не в отношениях между игроками, потому что это не имеет никакого отношения к делу, а из-за моего характера. Моя мама воспитала во мне уважение, и я должен ценить это, стараться делать что-то, что бы совершенствовало меня как личность».