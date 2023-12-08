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Родриго признан лучшим игроком «Мадрида» в ноябре: у футболиста 6 голов и 4 ассиста

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Родриго получил приз лучшему игроку «Мадрида» по итогам ноября. Бразилец был одним из главных героев в пяти матчах, которые провела команда в Ла Лиге и Лиге чемпионов в прошедшем месяце. На его счету 6 голов и 4 результативные передачи.

«Прежде всего я хочу поблагодарить болельщиков. Действительно, ноябрь сложился для меня очень удачно. Я надеюсь, что и предстоящие месяцы будут такими же», - отметил Родриго.

«Я в хорошей форме и с каждым днем становлюсь сильнее, думаю, что это видно на поле. Я могу показывать свой лучший футбол в каждом матче и делаю это. Я очень рад и хочу продолжать в том же духе».

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