В свои 17 лет Эндрик едет в «Реал» настоящей звездой: люди вышли на улицы, чтобы отпраздновать с ним чемпионство «Палмейрас»

Похоже, будущая мировая звезда.

«Палмейрас» стал чемпионом Бразилии во 2-й раз подряд. Эндрик в заключительном туре, в игре с «Крузейро» (1:1), забил 11-й гол сезона в чемпионате Бразилии.

17-летний форвард превзошел Неймара (10) по числу голов за сезон в лиге, забитых в возрасте до 18 лет.

Эндрик стал лучшим бомбардиром «Палмейрас» в чемпионате Бразилии. Этим летом он перейдет в «Реал» Мадрид.