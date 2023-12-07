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В свои 17 лет Эндрик едет в «Реал» настоящей звездой: люди вышли на улицы, чтобы отпраздновать с ним чемпионство «Палмейрас»

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Похоже, будущая мировая звезда.

«Палмейрас» стал чемпионом Бразилии во 2-й раз подряд. Эндрик в заключительном туре, в игре с «Крузейро» (1:1), забил 11-й гол сезона в чемпионате Бразилии.

17-летний форвард превзошел Неймара (10) по числу голов за сезон в лиге, забитых в возрасте до 18 лет.

Эндрик стал лучшим бомбардиром «Палмейрас» в чемпионате Бразилии. Этим летом он перейдет в «Реал» Мадрид.

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