«Палмейрас» взял бразильскую Серию А! Эндрик ярко отметил чемпионство
«Палмейрас» – чемпион бразильской Серии А!
Эндрик в матче с «Крузейро», выпавшим на последний тур, забил единственный гол своей команды в игре. Всего у 17-летнего нападающего 11 мячей в чемпионате.
Титул юноша отметил ярко! Смотрим лучшие фото:
Помог пресс-службе клуба с контентом.
Да, послематчевое интервью он тоже давал в очках.
Как пишет Marca, 17 декабря Эндрик планирует посетить матч «Мадрида» и «Вильярреала» на «Бернабеу».
Поздравляем будущего игрока «королевского клуба» с титулом!