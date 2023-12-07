«Палмейрас» взял бразильскую Серию А! Эндрик ярко отметил чемпионство

«Палмейрас» – чемпион бразильской Серии А!

Эндрик в матче с «Крузейро», выпавшим на последний тур, забил единственный гол своей команды в игре. Всего у 17-летнего нападающего 11 мячей в чемпионате.

Титул юноша отметил ярко! Смотрим лучшие фото:

Помог пресс-службе клуба с контентом.

Да, послематчевое интервью он тоже давал в очках.

Как пишет Marca, 17 декабря Эндрик планирует посетить матч «Мадрида» и «Вильярреала» на «Бернабеу».

Поздравляем будущего игрока «королевского клуба» с титулом!