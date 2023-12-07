Говорит Мадрид
Блог

Милота дня💜💜💜 Джуд Беллингем встретился с отцом после долгой разлуки из-за перехода в «Реал»

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Футбол Футбол

Настоящая сыновья любовь.

Этим детом Джуд Беллингем перешел в «Реал» и уже стал одним из лидеров команды, а недавно ему вручили приз Golden Boy.

«Спасибо за замечательное мероприятие и гостеприимство, я рад получить эту награду. Со времен «Бирмингема» и до сегодняшнего дня я чувствовал, что у меня есть свой стиль, и развивал его.

Мне везло в течение карьеры, я встречал прекрасных игроков, которые помогали мне расти, учился у них.

Сильнейший ли я игрок мира? Я так не думаю. Мне приятно, но по-настоящему важно для меня помогать партнерам, играть за «Реал», величайший клуб мира».

А недавно Джуду удалось встретиться со своим отцом в Турине - дело в том, что с Джудом в Мадриде живет только его мать, а с отцом из-за постоянных тренировок и матчей видеться удается крайне редко.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Батя обнял и не отпускает. Классно когда такие тёплые отношения. Порадуюсь....)
0
0
0
Ответ *Император*
Батя обнял и не отпускает. Классно когда такие тёплые отношения. Порадуюсь....)
Батя: "Блин, это же новая звезда футбола, подольше его пообнимаю")
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий