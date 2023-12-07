Милота дня💜💜💜 Джуд Беллингем встретился с отцом после долгой разлуки из-за перехода в «Реал»
Настоящая сыновья любовь.
Этим детом Джуд Беллингем перешел в «Реал» и уже стал одним из лидеров команды, а недавно ему вручили приз Golden Boy.
«Спасибо за замечательное мероприятие и гостеприимство, я рад получить эту награду. Со времен «Бирмингема» и до сегодняшнего дня я чувствовал, что у меня есть свой стиль, и развивал его.
Мне везло в течение карьеры, я встречал прекрасных игроков, которые помогали мне расти, учился у них.
Сильнейший ли я игрок мира? Я так не думаю. Мне приятно, но по-настоящему важно для меня помогать партнерам, играть за «Реал», величайший клуб мира».
А недавно Джуду удалось встретиться со своим отцом в Турине - дело в том, что с Джудом в Мадриде живет только его мать, а с отцом из-за постоянных тренировок и матчей видеться удается крайне редко.