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Родриго утвердился в роли лидера «Реала», а в перерывах между матчами бразилец еще и звезда города благодаря своим ярким нарядам🕴🕴🕴

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Мамкин модник.

Недавно Родриго забил за «Реал» в пятом матче подряд. Вингер поразил ворота «Гранады» (2:0) на 57-й минуте матча 15-го тура Ла Лиги. Он добил мяч в сетку после того, как голкипер Андре Феррейра парировал удар Джуда Беллингема.

Начиная с 8 ноября бразилец отметился 7 голами и 4 результативными передачами в матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

Родриго хорош не только на поле - на лицах Мадрида его можно частенько застать в таких вот ярких нарядах.

1 комментарий
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Чел на зарплате, который ведет этот блог - явный хейтер Мадрида. Хотя бы нейтральных авторов набирайте в свои позорные редакторские блоги. Их даже скрыть нельзя в ленте Реала 🤦‍♂️
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