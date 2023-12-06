Родриго утвердился в роли лидера «Реала», а в перерывах между матчами бразилец еще и звезда города благодаря своим ярким нарядам🕴🕴🕴

Мамкин модник.

Недавно Родриго забил за «Реал» в пятом матче подряд. Вингер поразил ворота «Гранады» (2:0) на 57-й минуте матча 15-го тура Ла Лиги. Он добил мяч в сетку после того, как голкипер Андре Феррейра парировал удар Джуда Беллингема.

Начиная с 8 ноября бразилец отметился 7 голами и 4 результативными передачами в матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

Родриго хорош не только на поле - на лицах Мадрида его можно частенько застать в таких вот ярких нарядах.