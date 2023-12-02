«Она значит больше, чем тренер». Познакомьтесь с Дениз: мать Беллингема — его «секретное оружие»

Джуд Беллингем называет свою мать «королевой», отмечая, что она оказала огромное влияние на его успех.

В беседе с Daily Mail англичанин рассказал, что Дениз Беллингем до сих пор заправляет ему постель и делает все, чтобы помочь сосредоточиться на футболе.

«Роль, которую играет моя мама, огромна. Я думаю, что она играет самую большую роль из всех, возможно, даже большую, чем мои тренеры и агенты, если честно», - сказал Джуд.

Даже хейтеры Джуда Беллингема согласятся, что он не витает в воздухе, несмотря на то, что стал звездой в очень юном возрасте. Оба родителя футболиста, Дениз и Марк, сыграли в этом огромную роль, но есть причина, по которой Джуд выделяет маму.

Когда Беллингем перешел в дортмундскую «Боруссию» из «Бирмингема» в 2020 году, Дениз последовала за ним, а Марк Беллингем остался с младшим братом Джуда Джобом.

Но конечно, Джуд очень любит и уважает своего отца. Бывший офицер полиции Марк Беллингем также играл в футбол в клубах низшей лиги и вне лиги, таких как «Лимингтон», «Стоурбридж» и «Саттон Колдфилд Таун».

«Если говорить о моих футбольных кумирах, то мой отец был моим первым героем», — сказал Джуд в интервью FA. «Когда видишь, как он каждую неделю играет в любительской лиге, сразу понимаешь, что это, конечно, не Премьер-лига, но то, как он тогда играл, заставило меня влюбиться в футбол».