«Хочу, чтобы слухи прекратились». У Беллингема наконец появилась девушка? Похоже, нет – она отрицает

«Не могу поверить, что спустя столько времени я снова выступаю с речью, но я хочу четко заявить, что слухи о моих отношениях с Джудом Беллингемом не соответствуют действительности», – заявила модель Асантева Читти.

«Я никогда не встречалась с Джудом. Сейчас я нахожусь в счастливых отношениях [с другим человеком]. Я бы хотела, чтобы эти слухи прекратились. Большое спасибо!»

22-летняя девушка была вынуждена сделать это заявление после того, как несколько новостных изданий и таблоидов распространили слухи о ее романе со звездой мадридского «Реала».

Читти – модель турецкого и ганского происхождения, у нее более 22 000 подписчиков в соцсетях. Ее ролики с отзывами о путешествиях и отелях набрали более 28 миллионов просмотров и 2,6 миллиона лайков. Что касается Джуда, то он пока никак не прокомментировал эту информацию.