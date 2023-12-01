«Реал» готовит последнее предложение Мбаппе, больше попыток не будет. Когда «Мадрид» отправит запрос?

Мадридский «Реал» готовит предложение для Килиана Мбаппе, сообщают корреспонденты Relevo Маттео Моретто и Хорхе Пикон.

Клуб собирается сделать его в начале 2024 года. «Мадрид» не имеет права делать предложение раньше января, так как это противоречит правилам ФИФА.

Идея описывается как «последняя попытка» «Реала» заполучить Мбаппе. После этого предложений не будет.

Сейчас трансферные планы Мбаппе неизвестны. Его контракт с «Пари Сен-Жермен» истекает в июле 2024 года, поэтому он может покинуть клуб в качестве свободного агента уже следующим летом.

В этом сезоне 24-летний футболист забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи в 17 матчах.