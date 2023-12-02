Война СМИ против «Реала»? Журналист El Chiringuito наехал на Беллингема, как на Винисиуса год назад

«Джуд Беллингем ищет дешевых аплодисментов, все, что [он делает на поле] — для толпы», — сказал вчера испанский журналист Карлес Фите в эфире El Chiringuito.

«Он бежал за невозможным мячом, чтобы болельщики аплодировали ему», – добавил он.

Похоже, что испанское СМИ, известное своими скандальными заявлениями, развязало очередную войну против игрока «Реала». Интересно, что они используют те же приемы, что и против Винисиуса в прошлом году.

В сентябре 2022 года Педро Браво из El Chiringuito предположил, что танцевальное празднование гола Вини «оскорбительно» для соперника, и призвал бразильца прекратить это делать.

В конце концов, это привело к массовым расовым оскорблениям в адрес Винисиуса буквально в каждой выездной игре. И хотя Винисиус не перестал забивать (и не прекращал танцевать), давление на него было жестким.