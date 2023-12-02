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Война СМИ против «Реала»? Журналист El Chiringuito наехал на Беллингема, как на Винисиуса год назад

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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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«Джуд Беллингем ищет дешевых аплодисментов, все, что [он делает на поле] — для толпы», — сказал вчера испанский журналист Карлес Фите в эфире El Chiringuito.

«Он бежал за невозможным мячом, чтобы болельщики аплодировали ему», – добавил он.

Похоже, что испанское СМИ, известное своими скандальными заявлениями, развязало очередную войну против игрока «Реала». Интересно, что они используют те же приемы, что и против Винисиуса в прошлом году.

В сентябре 2022 года Педро Браво из El Chiringuito предположил, что танцевальное празднование гола Вини «оскорбительно» для соперника, и призвал бразильца прекратить это делать.

В конце концов, это привело к массовым расовым оскорблениям в адрес Винисиуса буквально в каждой выездной игре. И хотя Винисиус не перестал забивать (и не прекращал танцевать), давление на него было жестким. 

 

 

6 комментариев
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наверняка каталонские корни есть у журналюшки ))))
+6
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+6
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До#бка уровня «он играл в футбол чтобы выиграть»
+4
0
+4
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К Вини конечно можно докопаться , но каким интеллектом надо обладать чтобы докапыватся до Джуда ?
+1
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+1
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Отарик испанский, похоже.
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Ответ Joni Arm
К Вини конечно можно докопаться , но каким интеллектом надо обладать чтобы докапыватся до Джуда ?
Да просто хайпа человек хочет
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Ответ Joni Arm
К Вини конечно можно докопаться , но каким интеллектом надо обладать чтобы докапыватся до Джуда ?
Вот именно, что интеллекта НЕТ!!!
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