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🦾 Суперкомпьютер оценил шансы «Жироны» на победу в Ла Лиге. «Реалу» стоит бояться?

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«Жирона» неожиданно хороша в этом сезоне. Каталонский клуб располагается на второй строчке Ла Лиги, уступая мадридскому «Реалу» лишь по разнице мячей.

35 очков за 14 туров - невероятный показатель для любого клуба.

Тем не менее, суперкомпьютер от экспертов The Analyst не видит «Жирону» победителем чемпионата Испании в этом сезоне. Фаворит очевиден, но побороться за место в ЛЧ команде-открытию будет по силам.

Суперкомпьютер дает «Жироне» жалкие 0,6% на победу в Ла Лиге. А вот четвертую строчку клуб займет с вероятностью в 36.1%. За деревянную медаль придется бороться с «Сосьедадом».

«Реал Мадрид» - безоговорочный фаворит турнира. А их соседи из «Атлетико» имеют больше шансов на второе место, чем «Барса».

Ваши расклады👇.

2 комментария
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Ответ Jlaw
Сейчас выйдет на 2 месяца Билленгем изза плеча и придется Реалу тоже за деревянные медали бороться
Судя по его самоотдаче и усердию, он вряд ли захочет подводить и так почти обескровленную команду. Все понимают, что до возвращения Вини атака держится только на нём и Родриго. И если он согласится на операцию, то будет очень-очень трудно бороться за трофеи. Поэтому будет тянуть сколько сможет, вероятно.
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