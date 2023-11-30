🦾 Суперкомпьютер оценил шансы «Жироны» на победу в Ла Лиге. «Реалу» стоит бояться?

«Жирона» неожиданно хороша в этом сезоне. Каталонский клуб располагается на второй строчке Ла Лиги, уступая мадридскому «Реалу» лишь по разнице мячей.

35 очков за 14 туров - невероятный показатель для любого клуба.

Тем не менее, суперкомпьютер от экспертов The Analyst не видит «Жирону» победителем чемпионата Испании в этом сезоне. Фаворит очевиден, но побороться за место в ЛЧ команде-открытию будет по силам.

Суперкомпьютер дает «Жироне» жалкие 0,6% на победу в Ла Лиге. А вот четвертую строчку клуб займет с вероятностью в 36.1%. За деревянную медаль придется бороться с «Сосьедадом».

«Реал Мадрид» - безоговорочный фаворит турнира. А их соседи из «Атлетико» имеют больше шансов на второе место, чем «Барса».

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