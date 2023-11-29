Говорит Мадрид
Блог

Два игрока «Реала» могут перенести операции по ходу сезона по одной причине

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

По словам надежного Марио Кортегани, Джуд Беллингем и Браим Диас «могут перенести операцию».

Оба игрока в этом сезоне вывихнули плечи. Пока они продолжают играть за основную команду, эта проблема может снова навредить им в долгосрочной перспективе, поэтому лучше решать ее хирургическим путем.

Ожидается, что Браиму предстоит операция в конце сезона. Что касается Беллингема, то он мог бы даже подождать до следующего сезона – если только травма не настигнет его снова.

Операция обычно означает недели или даже месяцы восстановления, поэтому будет довольно сложно выбрать определенную дату для Джуда, учитывая, что следующим летом он будет играть на Евро со сборной Англии.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий