Два игрока «Реала» могут перенести операции по ходу сезона по одной причине

По словам надежного Марио Кортегани, Джуд Беллингем и Браим Диас «могут перенести операцию».

Оба игрока в этом сезоне вывихнули плечи. Пока они продолжают играть за основную команду, эта проблема может снова навредить им в долгосрочной перспективе, поэтому лучше решать ее хирургическим путем.

Ожидается, что Браиму предстоит операция в конце сезона. Что касается Беллингема, то он мог бы даже подождать до следующего сезона – если только травма не настигнет его снова.

Операция обычно означает недели или даже месяцы восстановления, поэтому будет довольно сложно выбрать определенную дату для Джуда, учитывая, что следующим летом он будет играть на Евро со сборной Англии.