Говорит Мадрид
Блог

«Это сложно». Карло Анчелотти попробовал сравнить Зидана и Беллингема

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

Джуд Беллингем —лучший молодой футболист в мире на данный момент, и у него есть все шансы выиграть несколько Золотых мячей, прежде чем его карьера закончится. Но как его можно сравнить с одним из величайших футболистов в истории, Зинедином Зиданом? Справедливо ли сейчас проводить такое сравнение?

«Трудно сравнивать Беллингема с Зиданом», — отвечает Карло Анчелотти.

«Они принадлежат к двум разным поколениям. У Беллингема есть способность войти в штрафную, которой не было у Зидана, а у Зидана были индивидуальные качества, которых нет у Беллингема».

«Современному футболу нужны игроки, которые физически сильны и способны быстро преодолевать большие расстояния, как Беллингем», — говорит Анчелотти.

Ответ Анчелотти справедлив. Беллингем – лучший в своем поколении, а Зиндан доминировал в своем на протяжении многих лет.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Совершенно правильно, Джуд более развит физически, а Зидан это техник и маэстро своего времени. Это не отменяет того что между ними очень много общего, в частности влияние на игру.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зидан обладатель зм и чемпион мира. Помимо клубных регалий. Рановато как то
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Можно сравнить их в какие то периоды карьеры, но по итогам всей карьеры, Джуду далеко до Зидана. Но достижимо, если так продолжать. Как болельщик Реала, я хочу, чтобы Джуд максимально приблизился к Зизу, играя в футболке Реала!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Gon3a1e5@mail.ru
Зидан обладатель зм и чемпион мира. Помимо клубных регалий. Рановато как то
В 20 лет о Зидане никто не слышал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий