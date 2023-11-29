«Это сложно». Карло Анчелотти попробовал сравнить Зидана и Беллингема

Джуд Беллингем —лучший молодой футболист в мире на данный момент, и у него есть все шансы выиграть несколько Золотых мячей, прежде чем его карьера закончится. Но как его можно сравнить с одним из величайших футболистов в истории, Зинедином Зиданом? Справедливо ли сейчас проводить такое сравнение?

«Трудно сравнивать Беллингема с Зиданом», — отвечает Карло Анчелотти.

«Они принадлежат к двум разным поколениям. У Беллингема есть способность войти в штрафную, которой не было у Зидана, а у Зидана были индивидуальные качества, которых нет у Беллингема».

«Современному футболу нужны игроки, которые физически сильны и способны быстро преодолевать большие расстояния, как Беллингем», — говорит Анчелотти.

Ответ Анчелотти справедлив. Беллингем – лучший в своем поколении, а Зиндан доминировал в своем на протяжении многих лет.