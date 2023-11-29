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Джуд Беллингем вот-вот станет лицом Louis Vuitton🤑🤑🤑 Вот почему один самых дорогих брендов мира выбрал игрока «Реала»

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Футбол Футбол

Англичанин стремительно становится мировой звездой.

Louis Vuitton хочет стать спонсором хавбека «Реала» Джуда Беллингема. По информации Daily Mail, французский дом моды намерен предложить предложить англичанину «многомиллионную рекламную сделку».

Беллингем проявляет большой интерес к моде. Причем началось это еще до перехода в «Реал» - Джуда по праву можно назвать одним из самых стильных футболистов в мире.

Обратите внимание на сумку Беллингема - фото времен «Боруссии».

В октябре он посетил церемонию вручения «Золотого мяча» в костюме от Louis Vuitton, а в июне присутствовал на показе мужской коллекции дома моды.

На данный момент у Джуда есть только один персональный спонсорский контракт – с производителем экипировки adidas. В повседневной жизни он тоже иногда предпочитает спортивный стиль.

Вот классика от Джуда.

Яркий отпускной вариант для Ибицы.

Похоже, Джуд не ошибся с выбором клуба - игрок королевской команды будет представлять главный мировой бренд одежды.

5 комментариев
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Dr.Gebbelsss
в заголовке ДжЕд, а везде по тексту ДжУд
исправьте пожалуйста)
+2
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+2
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tnec
Черные, латиносы и россияне падки на LV, вот почему 🤷‍♂️
+1
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Синий петербуржец
Им надо Билялетдинова или Палюченко сделать амбассадорами!
+1
0
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Ренат Губайдуллин
Автор статьи сам о моде знает довольно мало)
Луи точно не главный мировой бренд одежды)
0
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