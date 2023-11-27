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Франсуа Летексье рассудит матч «Реал Мадрид» - «Наполи»

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УЕФА объявило, что матч группового этапа Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Наполи», который состоится в среду на «Сантьяго Бернабеу», рассудит французский арбитр Франсуа Летексье, за VAR будет отвечать его соотечественник Жером Брисар.

34-летний Летексье ранее работал только на одном матче «Реала». Это было в прошлом сезоне в Лиге чемпионов: первый четвертьфинал с «Челси», закончившийся победой «сливочных» 2:0. Тогда арбитр удалил Чилвелла прямой красной карточкой.

На матче «Наполи» французский арбитр до этого тоже работал лишь однажды и тоже в прошлом сезоне в Лиге чемпионов: на групповом этапе «Наполи» обыграл «Аякс» 6:1 в Амстердаме.

1 комментарий

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NexTon
Родной Мадрид сможет победить в этом матче, даже с таким "поломанным" и травмированным составом. + Знакомые и родные стены на Бернабеу тепло встретят своиз фанатов
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