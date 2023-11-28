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«Ради этого мы и играем». Красивый жест Тони Крооса после матча с «Кадисом»📹

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«Реал Мадрид» без проблем обыграл «Кадис» (3:0) в прошедшие выходные. Тони Кроос в этом матче выступил в роли опорника, отыграв все 90 минут, а после встречи сделал красивый жест в адрес болельщика.

Тони направлялся в раздевалку, но увидел фаната, который просил его футболку – остановился, снял и подарил ее ему.

Видео появилось в официальном аккаунте Ла Лиги в социальной сети с подписью: «Тони Кроос всегда заботится о своих болельщиках». Тони репостнул видео, ответив: «Ради этого мы и играем».

5 комментариев

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corazón blanco
Тони ничего не чтоит, а болельщику память на всю жизнь!
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Дядя Тима
Тони один из тех за кем не только приятно смотреть ,но и видеть что он делает за пределами футбольного поля ,и его заигрывание с адидас поводу поло и бутс 🔥
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Андерлехт Брюггевич
Великий
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almaz___________________
идеал во всем
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