«Ради этого мы и играем». Красивый жест Тони Крооса после матча с «Кадисом»📹

«Реал Мадрид» без проблем обыграл «Кадис» (3:0) в прошедшие выходные. Тони Кроос в этом матче выступил в роли опорника, отыграв все 90 минут, а после встречи сделал красивый жест в адрес болельщика.

Тони направлялся в раздевалку, но увидел фаната, который просил его футболку – остановился, снял и подарил ее ему.

Видео появилось в официальном аккаунте Ла Лиги в социальной сети с подписью: «Тони Кроос всегда заботится о своих болельщиках». Тони репостнул видео, ответив: «Ради этого мы и играем».