Беллингем всеми силами старался восстановиться от травмы плеча. Но с «Кадисом» он будет играть под обезболивающим

Перед международным перерывом у Беллингема была выявлена нестабильность плечевого сустава, возникшая вследствие недавнего вывиха. Полузащитник не выступал за сборную Англии и пропустил уже два матча «Мадрида».

Как пишет Relevo, плечо будет беспокоить Джуда еще много месяцев.

Медицинский штаб просил Джуда побольше отдыхать, чтобы быстрее восстановиться. Из других рекомендаций – максимально обездвижить руку и, естественно, избегать ударов.

Но Беллингем себя не жалел, отмечает Relevo. В Вальдебебасе Джуд и врачи работали часами, чтобы восстановить подвижность плеча и уменьшить боль. Перед каждой тренировкой англичанину накладывали повязки для защиты травмированной области, а после делали массаж.

Отмечается, что Беллингем не возражал, не спорил с медиками, выполнял все указания. Более того, он провел тренировку в выходной, который дал команде Анчелотти. Полузащитник старался восстановиться, не теряя при этом физического тонуса.

Джуд работал отдельно в зале, тренировался с одноклубниками, стараясь максимально избегать контактов с травмированным участком. Усердная работа дала результаты – англичанин сыграет с «Кадисом» в 14-м туре Ла Лиги.

Но, к сожалению, на ближайшие игры Беллингему будут вводить обезболивающее, пишет Relevo. Плечо еще долго будет причинять ему дискомфорт. С похожей проблемой борется Браим Диас, отмечает издание.

Пожелаем игрокам скорее попрощаться с болью.