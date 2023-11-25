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Беллингем всеми силами старался восстановиться от травмы плеча. Но с «Кадисом» он будет играть под обезболивающим

Браим Диас Браим Диас
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Перед международным перерывом у Беллингема была выявлена нестабильность плечевого сустава, возникшая вследствие недавнего вывиха. Полузащитник не выступал за сборную Англии и пропустил уже два матча «Мадрида».

Как пишет Relevo, плечо будет беспокоить Джуда еще много месяцев.

Медицинский штаб просил Джуда побольше отдыхать, чтобы быстрее восстановиться. Из других рекомендаций – максимально обездвижить руку и, естественно, избегать ударов. 

Но Беллингем себя не жалел, отмечает Relevo. В Вальдебебасе Джуд и врачи работали часами, чтобы восстановить подвижность плеча и уменьшить боль. Перед каждой тренировкой англичанину накладывали повязки для защиты травмированной области, а после делали массаж.

Отмечается, что Беллингем не возражал, не спорил с медиками, выполнял все указания. Более того, он провел тренировку в выходной, который дал команде Анчелотти. Полузащитник старался восстановиться, не теряя при этом физического тонуса.

Джуд работал отдельно в зале, тренировался с одноклубниками, стараясь максимально избегать контактов с травмированным участком. Усердная работа дала результаты – англичанин сыграет с «Кадисом» в 14-м туре Ла Лиги.

Но, к сожалению, на ближайшие игры Беллингему будут вводить обезболивающее, пишет Relevo. Плечо еще долго будет причинять ему дискомфорт. С похожей проблемой борется Браим Диас, отмечает издание.

Пожелаем игрокам скорее попрощаться с болью.

4 комментария

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игрочишка всея руси
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Мне одному интересно? Почему он не целует нашу эмблему?
Целовать нет такого
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Санти Воид
Ответ mp4vjtmcv9
Мне одному интересно? Почему он не целует нашу эмблему?
каждый раз это делает.
+1
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Влад Шамсутдинов
Настоящий боец! Только успехов!
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