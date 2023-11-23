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Ох этот взгляд: нападающий «Реала» Эндрик застыл с ребенком на руках, увидев шикарную девушку

Эндрик
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Все мы были на его месте.

В сети завирусилось видео нападающего «Палмейраса» Эндрика, который уже летом пополнит состав «Реала». В кадр нападающий попал с ребенком , что уже вызвало вопросы, ведь нападающему еще нет 18 лет, но знающие пользователи соцсетей выяснили, что это младший брат Эндрика.

Three men who shaped super striker Endrick Felipe - The Week

Но завирусился ролик по другой причине - у нападающего, как говорится, «упала челюсть», когда мимо проходила некая дама. Кстати, с младшим братом у них, похоже, одинаковый вкус.

6 комментариев

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Prince_27
Ответ Margor
milf
hunter
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Margor
milf
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Mustang Shelby
всякую ерунду несут эти сми
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Ruslan3132
Здоровая реакция )))))))
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Rusta78
Взгляд хищника👁️👁️
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Нефанатик
Увидев заголовок, сразу понял чья публикация. Как это уе… заблокировать, что бы у меня на ветке Реала он не отражался?
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