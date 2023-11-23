Ох этот взгляд: нападающий «Реала» Эндрик застыл с ребенком на руках, увидев шикарную девушку

Все мы были на его месте.

В сети завирусилось видео нападающего «Палмейраса» Эндрика, который уже летом пополнит состав «Реала». В кадр нападающий попал с ребенком , что уже вызвало вопросы, ведь нападающему еще нет 18 лет, но знающие пользователи соцсетей выяснили, что это младший брат Эндрика.

Но завирусился ролик по другой причине - у нападающего, как говорится, «упала челюсть», когда мимо проходила некая дама. Кстати, с младшим братом у них, похоже, одинаковый вкус.