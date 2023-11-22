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«Только такой сумасшедший человек, как я». Моуринью в своем стиле высказался о будущем Анчелотти в «Реале»

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До сих пор неизвестно, где Карло Анчелотти начнет свой следующий сезон. Уже не первый месяц активно циркулируют слухи, что летом он возглавит сборную Бразилии. Даже ректор Пармского университета во время вручения тренеру почетной степени открытым текстом сказал, что все решено:

«В 2024 году Карло Анчелотти ждет необыкновенное приключение, о котором многие тренеры могут только мечтать, – скамейка сборной Бразилии. Он первый иностранец за последние шестьдесят лет, который возглавит эту сборную. Четвертый – за всю ее историю».

Однако официально никакой информации не было, и, по мнению Моуринью, Анчелотти ни за что не покинет «Мадрид».

В интервью RAI1 босс «Ромы» заявил:

«Я думаю, что только такой сумасшедший человек, как я, может покинуть «Реал» без желания клуба. Я ушел, хотя «Реал» и Хосе Санчес хотели, чтобы я остался».

Я уверен, что Карло решит остаться, как только Флорентино Перес позвонит ему».

А как вы думаете, Анчелотти такой же «сумасшедший», как Жозе?

3 комментария

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-Real-ist-
Зидан дважды уходил.
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Аврал
Я думаю Моур ушёл не сам,команда бежала и забивала,но бэкграунд у Моура был скандальный.Уравновешенному Реалу это претило.Руководству во всяком случае.
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di Malkovich
Ответ -Real-ist-
Зидан дважды уходил.
Жозе имел в виду уход из Реала, чтобы продолжить работу в другом месте: клубе или сборной.
Зенедин уходил передохнуть и соскучиться по работе (в Реале).
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