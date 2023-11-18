Сколько Хаби Алонсо будет стоить «Реалу»? В его контракте нет пункта о выкупе

Ранее сообщалось, что нанять Хаби Алонсо на пост главного тренера «Реала» обойдется в 18 миллионов евро. Судя по всему, именно столько в пункт о выкупе из «Байера» Леверкузена.

В интервью talksSport генерального директора Леверкузена Фернандо Карро спросили, так ли это на самом деле. Вот что он ответил:

«Нет, но нам не нужен пункт. У нас очень хорошие отношения с Хаби. В конце концов, мы не собираемся заставлять человека оставаться, если он этого не хочет.

Мы хотим, чтобы он чувствовал себя настолько счастливым с нами, что он хочет остаться, это наша цель. На бумаге ничего не написано, но иногда соглашения, которых нет на бумаге, тоже являются соглашениями, и мы знаем, что, если ему нужно это сделать, в будущем мы сможем разговаривать друг с другом».

Алонсо считается кандидатом на пост тренера «Реала» в следующем сезоне.

В Германии у него дела идут очень хорошо, он занимает первое место в Бундеслиге с впечатляющим рекордом: 17 сыгранных игр и ни одного поражения.