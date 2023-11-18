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Рейтинг вероятности ухода семи игроков «Реала» летом 2024-го: Кроос и Модрич прощаются, Лунин остается?

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В настоящее время семь игроков «Реала» вступили в последний год своего контракта и могут фактически покинуть клуб в 2024 году.

Лука Модрич – 9/10

Хорватскому полузащитнику скоро исполнится сорок лет, и маловероятно, что он продолжит карьеру на Бернабеу в следующем сезоне.

Тони Кроос - 8/10

Несмотря на то, что Тони на пять лет моложе Лукиты, он, вероятно, тоже наслаждается своим последним сезоном в составе «Лос Бланкос». Ранее немец упомянул, что его устраивает досрочный выход на пенсию, и он может объявить об уходе следующим летом.

Лукас Васкес – 8/10

Можете ли вы вспомнить, когда в последний раз 32-летний футболист играл на позиции правого нападающего? Мы тоже. И это, кстати, его естественная позиция! Испанец слишком долго исполнял обязанности правого защитника. Сообщается, что «Мадрид» планирует потратиться на настоящего правого защитника в июне.

Начо - 6/10

Шкипер в этом сезоне показал себя очень солидно. Учитывая, что в центре защиты не так уж и много вариантов, ему может быть предложено продление на один год.

Хоселу - 5/10

Мадрид, вероятно, выберет лучшего нападающего (по крайней мере, на это надеются все болельщики), но наличие такого игрока, как Хоселу, для ротации состава было бы ценным дополнением. 

Андрей Лунин, Кепа Аррисабалага - 5/10

По итогам сезона в клубе останется только один из двух вратарей.

Пока все указывает на украинца, но остается вопрос: готов ли он снова взять на себя роль второго номера, когда Куртуа вернется в строй?

 

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