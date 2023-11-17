🤩 «Криштиану - самое большое вдохновение для меня». Холанд признался, что отрабатывал игру в штрафной по нарезкам с Роналду в ютуб 💥

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, с кого брал пример игры в штрафной площади.

«Я всегда изучал нарезки с Криштиану Роналду в штрафной площади на ютуб: он делал 2-3 движения, прежде чем ворваться в то место, где хотел быть. Это своего рода отдельный поединок против центральных защитников.

Криштиану - самое большое вдохновение для меня», - заявил Эрлинг Холанд.

23-летний норвежец забил 17 мячей и отдал 4 голевых передачи в 18 матчах за «Манчестер Сити» в этом сезоне.

На счету Роналду в этом году 46 голов за клуб и сборную во всех турнирах.