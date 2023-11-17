Эндрик вошел в пятерку самых молодых игроков, дебютировавших в сборной Бразилии: он в компании легенд
Выйдя на поле в матче против Колумбии в пятницу, Эндрик Фелипе вошел в элитный клуб из пяти самых молодых игроков в истории сборной Бразилии.
Нападающий «Реала» дебютировал за десять минут до конца матча.
Вот как полностью выглядит пятерка самых молодых дебютантов «Селесао»:
Пеле – 16 лет и 8 месяцев
Эду - 16 лет и 10 месяцев
Фелипе Коутиньо – 17 лет и 1 месяц
Эндрик Фелипе – 17 лет и 4 месяца
Роналдо Назарио – 17 лет и 6 месяцев
С девятью голами в 17 играх Эндрик является лучшим бомбардиром Палмейраса в лиге в этом сезоне. Ожидается, что он пополнит ряды мадридцев следующим летом.
3 комментария