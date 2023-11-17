Эндрик вошел в пятерку самых молодых игроков, дебютировавших в сборной Бразилии: он в компании легенд

Выйдя на поле в матче против Колумбии в пятницу, Эндрик Фелипе вошел в элитный клуб из пяти самых молодых игроков в истории сборной Бразилии.

Нападающий «Реала» дебютировал за десять минут до конца матча.

Вот как полностью выглядит пятерка самых молодых дебютантов «Селесао»:

Пеле – 16 лет и 8 месяцев

Эду - 16 лет и 10 месяцев

Фелипе Коутиньо – 17 лет и 1 месяц

Эндрик Фелипе – 17 лет и 4 месяца

Роналдо Назарио – 17 лет и 6 месяцев

С девятью голами в 17 играх Эндрик является лучшим бомбардиром Палмейраса в лиге в этом сезоне. Ожидается, что он пополнит ряды мадридцев следующим летом.