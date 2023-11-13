Говорит Мадрид
Блог

Милота дня💜💜💜 Мама балует Джуда Беллингема во время совместного просмотра футбола на трибунах

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Футбол Футбол

Для любящих мам возраст сыновей не имеет значения.

Полузащитник «Реала» вывихнул плечо в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано» и пропустил игру с «Валенсией» в минувшие выходные. «Реал» уверенно победил 5:1, а за матчем Джуд наблюдал в компании своей мамы.

Официальный сайт сборной Англии объявил, что ближайшее время Беллингем покинет расположение сборной и вернется в «Реал». Дополнительно в сборную вызваны Коул Палмер, Рико Льюис и Эзри Конса.

Англия в матчах отбора на Евро-2024 сыграет с Мальтой и Северной Македонией.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий