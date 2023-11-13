Милота дня💜💜💜 Мама балует Джуда Беллингема во время совместного просмотра футбола на трибунах

Для любящих мам возраст сыновей не имеет значения.

Полузащитник «Реала» вывихнул плечо в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано» и пропустил игру с «Валенсией» в минувшие выходные. «Реал» уверенно победил 5:1, а за матчем Джуд наблюдал в компании своей мамы.

Официальный сайт сборной Англии объявил, что ближайшее время Беллингем покинет расположение сборной и вернется в «Реал». Дополнительно в сборную вызваны Коул Палмер, Рико Льюис и Эзри Конса.

Англия в матчах отбора на Евро-2024 сыграет с Мальтой и Северной Македонией.