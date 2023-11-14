🤩 «Вдохновленный GOAT». Фанаты в шоке от сходства Эндрика с Пеле 🤯

17-летний нападающий «Реала» Эндрик приехал в расположение сборной Бразилии.

Помимо того, что это исторический вызов для всей национальной команды, стоит отметить внешний вид игрока, который очень напоминает легенду бразильского футбола Пеле.

💭 «Черт возьми, почему он так похож на молодого Пеле?».

💭 «Вдохновленный GOAT (фото ниже)».

💭 «Он идеально вписался бы в 70-е годы (фото ниже)».

💭 «Если это не новый Пеле, то это новый Роналдо. Эндрик - отличный игрок».

💭 «Парень, который отправит на скамейку запасных Родриго».

💭 «Ух ты, он врывается в высшую лигу в 17 лет! Это какой-то фантастический талант. Удачи Эндрику в его дебюте в сборной!».

💭 «Талантливый молодой игрок».