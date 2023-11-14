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🤩 «Вдохновленный GOAT». Фанаты в шоке от сходства Эндрика с Пеле 🤯

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17-летний нападающий «Реала» Эндрик приехал в расположение сборной Бразилии.

Помимо того, что это исторический вызов для всей национальной команды, стоит отметить внешний вид игрока, который очень напоминает легенду бразильского футбола Пеле.

💭 «Черт возьми, почему он так похож на молодого Пеле?».

💭 «Вдохновленный GOAT (фото ниже)».

💭 «Он идеально вписался бы в 70-е годы (фото ниже)».

💭 «Если это не новый Пеле, то это новый Роналдо. Эндрик - отличный игрок».

💭 «Парень, который отправит на скамейку запасных Родриго».

💭 «Ух ты, он врывается в высшую лигу в 17 лет! Это какой-то фантастический талант. Удачи Эндрику в его дебюте в сборной!».

💭 «Талантливый молодой игрок».

4 комментария

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Нефанатик
Очень похожее поло. Думаю, на этом схожести заканчиваются.
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Mustang Shelby
у эндрика шея как у Майк Тайсона 🤣
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K. Eropegov
💭 «Талантливый молодой игрок»

Глубокий и оригинальный комментарий.
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rti2ckoni
"Идеально вписался бы в 70-е".
Во первых, фото с Пеле, из Стокгольма, в 1958, вроде бы.

Во вторых, 17-ти летний пацан, с дизайнерской сумкой? Старшие партнёры по команде вряд ли бы одобрили такое, в те годы.
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