🤩 «Вдохновленный GOAT». Фанаты в шоке от сходства Эндрика с Пеле 🤯
17-летний нападающий «Реала» Эндрик приехал в расположение сборной Бразилии.
Помимо того, что это исторический вызов для всей национальной команды, стоит отметить внешний вид игрока, который очень напоминает легенду бразильского футбола Пеле.
💭 «Черт возьми, почему он так похож на молодого Пеле?».
💭 «Вдохновленный GOAT (фото ниже)».
💭 «Он идеально вписался бы в 70-е годы (фото ниже)».
💭 «Если это не новый Пеле, то это новый Роналдо. Эндрик - отличный игрок».
💭 «Парень, который отправит на скамейку запасных Родриго».
💭 «Ух ты, он врывается в высшую лигу в 17 лет! Это какой-то фантастический талант. Удачи Эндрику в его дебюте в сборной!».
💭 «Талантливый молодой игрок».
Глубокий и оригинальный комментарий.
Во первых, фото с Пеле, из Стокгольма, в 1958, вроде бы.
Во вторых, 17-ти летний пацан, с дизайнерской сумкой? Старшие партнёры по команде вряд ли бы одобрили такое, в те годы.