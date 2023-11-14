Говорит Мадрид
Блог

Родриго не отрицает слухи об интересе из АПЛ. Но уверяет, что верен только «Реалу»

Родриго Родриго
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Нападающий «Реала» Родриго прокомментировал слухи об интересе со стороны английских клубов.

«Я не получал никаких предложений из Саудовской Аравии. Меня не интересуют слухи об интересе из АПЛ.

Честно говоря, я думаю только о том, чтобы играть за «Реал Мадрид», больше ничего. Я люблю этот клуб. Здесь все идеально», - заявил бразилец.

Напомним, что Родриго недавно продлил контракт с мадридцами до 2028 года.

Нападающий имеет в активе девять голов за 17 матчей в составе «королевского клуба».

Суммарно 22-летний бразилец забил 42 мяча и отдал 36 голевых передач в 182 матчах за «Реал».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
В искренности Родриго даже нет сомнений, этот парень точно будет на долгие годы в Мадриде. Главное чтобы обрел стабильность, все для этого у него есть и прекрасная техника и дриблинг и скорость и удар. Штрафные удары весьма неплохо исполняет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arima Baki
если это мю то прошу, не надо.. рейс Мадрид Манчестер не сулит ничего хорошего, Каземиро, Варан теперь этот
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий