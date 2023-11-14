Родриго не отрицает слухи об интересе из АПЛ. Но уверяет, что верен только «Реалу»
Нападающий «Реала» Родриго прокомментировал слухи об интересе со стороны английских клубов.
«Я не получал никаких предложений из Саудовской Аравии. Меня не интересуют слухи об интересе из АПЛ.
Честно говоря, я думаю только о том, чтобы играть за «Реал Мадрид», больше ничего. Я люблю этот клуб. Здесь все идеально», - заявил бразилец.
Напомним, что Родриго недавно продлил контракт с мадридцами до 2028 года.
Нападающий имеет в активе девять голов за 17 матчей в составе «королевского клуба».
Суммарно 22-летний бразилец забил 42 мяча и отдал 36 голевых передач в 182 матчах за «Реал».
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