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Родриго отметился достижением, не покорившемся пока никому в Ла Лиге в этом сезоне

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Родриго был в великолепной форме в минувшие выходные: он забил два гола и сделал еще две результативные передачи, чем помог «Мадриду» разгромить «Валенсию» со счетом 5:1.

Согласно статистике Opta, Родриго стал первым игроком, поучаствовавшим в четырех голах в одном матче Ла Лиги в этом сезоне.

Это показывает изменение формы игрока, который ранее провел 11 матчей подряд, не забив и не отметившись ассистом в составе «Мадрида». Сейчас на его счету участие в 9 голах в 17 играх этого сезона — 5 голов, 4 передачи.

Родриго уже находится в расположении сборной Бразилии и надеется помочь своей команде в предстоящем отборе на чемпионат мира. После этого он вернется в Испанию, чтобы сыграть против «Кадиса», а затем против «Наполи» на групповом этапе Лиги чемпионов.

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