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«Реал» уволил главного врача – в команде слишком много рецидивов

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Мадридский «Реал» освободил от должности главного врача Нико Михича. Рецидив травмы Арды Гулера, как полагают, стал последней каплей.

Как сообщает Madrid Zone, решение об отстранении Михича было принято после большого количества травм.

«За последний год было много рецидивов у нескольких игроков. Речь идет о Бензема, Алабе и Себальосе, имеющих физические проблемы в одних и тех же областях», – пишет издание. – «После того как у Бензема, Алабы и Себальоса возникли физические проблемы, между игроками и медицинскими службами возникли трения».

Михич сменил Хесуса Ольмо в 2017 году и ранее работал директором отдела ранней профилактики HM Hospitals.

1 комментарий

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di Malkovich
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