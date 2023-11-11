«Он сказал мне: «Пожалуйста». Зидан рассказал, как получил легендарный №5 в «Реале» — все дело в предпочтениях Переса

Так начиналась история.

Беллингем, за несколько месяца ставший главной звездой «Реала», носит футболку под №5, и этот выбор он сделал из-за Зинедина Зидана.

Но почему же легендарный француз стал играть с «пятеркой» на спине после перехода в «Мадрид»? Как оказывается, причина заключается в предпочтениях Флорентино Переса — об этой истории рассказал Зидан в беседе с Месси в рамках рекламной кампании Adidas.

— Ты сделал «пятерку» значимой. Странно видеть кого-то другого с этим номером, — сказал Лео Зинедину.

— Да, видеть центрального полузащитника с «пятеркой» немного странно. Но знаешь, почему я получил ее? Флорентино, президенту, не нравятся игроки, которые носят №25, 30, 35… Он был старой школы, в те времена №1 принадлежал голкиперу, а игрокам полагались остальные до 11 и всё.

№5 принадлежал Санчису, который играл в защите. И вот он ушел, а я пришел, и президент сказал мне: «Ты не хотел бы взять номер от 1 до 10?» И я сказал ему: «Да, да, я возьму 5».

Он не хотел, чтобы я носил 25, 30 или 35, потому что, как он сказал мне: «Это не футбол, это американский футбол». Так я и получил «пятерку».

— В конце концов, у тебя не было выбора. Пришлось просто взять то, что осталось, — усмехнулся Месси.

— Он сказал мне: «Пожалуйста». Я подумал: «Это первый день, поэтому я скажу «да». Но в итоге «пятерка» для меня — это очень сильный номер, потому что для меня это история, моя история в «Мадриде». №10 — это хорошо, но и 5 — тоже. И я уже ничего не помню о №21 в «Юве». Вы спрашивали меня об этом, но у меня почти не осталось воспоминаний.