⚡️ Беллингем пропустит матч с «Валенсией» из-за травмы. Известны примерные сроки восстановления англичанина

Неприятные новости поступили с официального аккаунта мадридского «Реала» в соцсетях - Джуд Беллингем получил травму.

После дополнительных тестов, было выявлено, что у англичанина присутствует нестабильность плечевого сустава, вызванная недавним вывихом левого плеча.

Беллингем пропустит сегодняшний матч против «Валенсии».

Ожидается, что восстановление игрока займет около двух недель.

Напомним, что Джуд пропустил матч «Реала» против «Браги».